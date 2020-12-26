Владимирская группа Элиан Гарден всегда под покровительством Вселенной.

Сегодня Владимир должен был встречать Метал Елку. Так рок- музыканты хотели красиво завершить этот проблемный год. Но коронавирусная ситуация внесла коррективы в событие. Праздник все равно состоится, пусть и с изменениями. Владимирская группа Элиан Гарден всегда под покровительством Вселенной. И ребята смотрят в будущее с оптимизмом. Музыканты уже готовы к записи нового альбома.Путешествовать по Вселенной можно без скафандра. Группа Элиен Гарден исполняет фантастический гитарный инструментальный рок, который открывает новые миры. И это неудивительно, ведь пишет музыку владимирский астроном Антон Андрианов.Вместе с другом детства Николаем Горшковым они решили создать космическую группу.Николай Горшков, бас-гитарист группы "Alien Garden":- Я играю в группе на бас-гитаре. Она отвечает за низкочастотный диапазон у нас, основа звука. Партии у меня не особо сложные.Кстати, репетиции проходят в необычном месте - в самодельной студии. В качестве шумоизоляции - упаковки из-под яиц. Здесь они играют два раза в неделю, но перед мЕтал-фестивалем музыке уделяют все свободное время. Элиен Гарден существует уже несколько лет, но у ребят никогда не было вокалиста.Александр Кузьмин, барабанщик группы "Alien Garden":- Я уже играю в группах с вокалистами, на этом концерте я буду играть в двух группах. В Алиен Гарден без вокала и с вокалом. Сравнить я естественно могу. Я полностью уверен, что наша музыка в вокале не нуждается. Наш гитарист Антон с легкостью заменяет и вокалиста, и свое место гитариста.Этот год для Астро-команды был плодотворным. Из-за редких выступлений появилось время для создания новой музыки. По словам Антона, вдохновлялись объектами дальнего космоса. И на метал Елке группа готовится удивить не только музыкой, но и астрономическим предсказанием.Антон Андрианов, гитарист группы "Alien Garden":-Каждый год полон астрономических событий и каждый год циклически повторяется. Какие-то созвездия становятся выше и удобней в течение года для наблюдений. Этим надо пользоваться. И каждый год полон сюрпризов, я не думаю, что бывает скучный год. Луна всегда нас радует своими пейзажами и изменяющейся фазой.Но все-таки будущее по звездам прочитать невозможно, поэтому группа не надеется на удачу, а рассчитывает только на себя. В следующем году музыканты планируют переехать в новую студию, где запишут свой новый альбом.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"