Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область привезли вакцины против кори, краснухи и паротита– Во Владимире установили ещё две праздничные ёлки– В Гусь-Хрустальном появилась
<a href="https://33live.ru/novosti/26-12-2023-dajdzhest-obshhestvo-26122023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 26.12.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область привезли вакцины против кори, краснухи и паротита– Во Владимире установили ещё две праздничные ёлки– В Гусь-Хрустальном появилась
[url=https://33live.ru/novosti/26-12-2023-dajdzhest-obshhestvo-26122023.html]Дайджест (общество) 26.12.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область привезли вакцины против кори, краснухи и паротита– Во Владимире установили ещё две праздничные ёлки– В Гусь-Хрустальном появилась