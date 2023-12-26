Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область привезли вакцины против кори, краснухи и паротита– Во Владимире установили ещё две праздничные ёлки– В Гусь-Хрустальном появилась

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область привезли вакцины против кори, краснухи и паротита– Во Владимире установили ещё две праздничные ёлки– В Гусь-Хрустальном появилась скульптура стеклодува