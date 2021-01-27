Во Владимире началась пресс-конференция главы 33 региона Владимира Сипягина.

Во Владимире началась пресс-конференция главы 33 региона Владимира Сипягина. На повестке - итоги 2020 года и планы на 2021-й.Трансляцию из в Областной научной библиотеки ведет наш корреспондент Дмитрий Горкин.