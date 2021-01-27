«Паук» идёт во власть. Сегодня обсуждаем возможное участие лидера рок-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого в борьбе за депутатское кресло на выборах в ГосДуму в сентябре нынешнего

«Паук» идёт во власть. Сегодня обсуждаем возможное участие лидера рок-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого в борьбе за депутатское кресло на выборах в ГосДуму в сентябре нынешнего года. Баллотироваться музыкант намерен от Владимирской области. Что связывает паука с 33 регионом и поддерживаете ли вы музыканта в его стремлении представлять наши интересы в нижней палате парламента. Есть