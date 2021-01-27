Губернатор намерен рублём наказывать глав муниципалитетов за плохую работу. На ежегодной пресс-конференции Сипягину задали вопрос по поводу демарша руководителей муниципальных

Губернатор намерен рублём наказывать глав муниципалитетов за плохую работу. На ежегодной пресс-конференции Сипягину задали вопрос по поводу демарша руководителей муниципальных образований на совещании по нацпроектам. Напомним, на прошлой неделе во власти произошёл настоящий скандал. Главы муниципалитетов массово проигнорировали онлайн-совещание с главой региона. Вместо себя они отправили совещаться с губернатором своих замов. Демарш он не оценил,