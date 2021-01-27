Сегодня нарушения выявлены только в одной торговой точке - стерлась разметка для соблюдения социальной дистанции.

Во Владимире продолжаются проверки соблюдения «антиковидных» мер работниками и посетителями объектов торговли, общественного питания и сферы услуг.Во время очередного рейда обследовано семь предприятий, в т.ч. магазины «Домовой» (ул. Большая Нижегородская, 36), «Цирюльник» (ул. Большая Нижегородская, 34) и «Бристоль» (Суздальский пр-т, 21). Нарушения выявлены только в одной торговой точке - стерлась разметка для соблюдения социальной дистанции в 1.5 м. «Масочный» режим соблюдается и персоналом, и покупателями.Всего с 1 января этого года было обследовано 252 объекта потребительского рынка города Владимира. На 80 объектах были выявлены нарушения. Со всеми руководителями проведены разъяснительные беседы.