Спикер Госдумы Вячеслав Володин и представители фракций ГД в День памяти жертв Холокоста возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто. Председатель Государственной Думы призвал хранить память о погибших в годы войны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и представители фракций ГД в День памяти жертв Холокоста возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто. Председатель Государственной Думы призвал хранить память о погибших в годы войны.Вместе с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой парламентарии осмотрели экспозицию Еврейского музея. Также они приняли участие в церемонии зажжения свечей в Зале памяти.Важно хранить память о погибших в годы войны, отметил Володин. "Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат, освободивших 76 лет назад узников Освенцима и других лагерей смерти, спасших народы Европы от фашизма", – сказал спикер ГД.Володин призвал делать все, чтобы пресечь попытки переписать историю. Сохранение правды о войне и цене Победы позволит защитить мирную жизнь и будущие поколения, уверен председатель Госдумы.Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Соответствующая резолюция принята в 2005 году Генассамблеей ООН.27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим. По разным подсчетам, там погибли от 1,5 до четырех миллионов человек. Большинство из них были евреями.