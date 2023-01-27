На Южном обходе Владимира 26 января произошло сразу несколько аварий, в результате которых столкнулись порядка 20 машин. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. ДТП

На Южном обходе Владимира 26 января произошло сразу несколько аварий, в результате которых столкнулись порядка 20 машин. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. ДТП случились на участке трассы с 218 по 220 км Южного обхода города. По состоянию на 22:00 26 января информация о пострадавших не поступала. Аварии образовали на трассе длинный