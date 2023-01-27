На подходе 3-5 инвесторов.

В особой экономической зоне «Доброград-1» появляются первые резиденты. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.В селе Алачино строится тепличный комплекс компании «Доброград АГРО». Возводятся шесть туннельных теплиц. В перспективе их площадь займёт 3 га. Фермеры намерены выращивать клубнику, салаты и зелень, а также новый гибрид брокколи – брокколини. Вложения составили 75 млн рублей.В Новосельском сельском поселении расположится производство фирмы «ИНТЕКС», занимающейся выпуском компрессионного трикотажа. Она планирует выпускать чулки, гольфы, колготки, бандажи, бинты, пояса и беруши. Объём инвестиций за первые пять лет составит 241 миллион рублей.Компания «Хоум Электро Системс», которая делает ставку на развитие энергосберегающих технологий, строит предприятие по изготовлению тепловых насосов. В него вложат 155 млн рублей. Появится 34 новых рабочих места. Запуск намечен на февраль – март.«В этом году ряд производств уже начнёт работу. Ещё несколько - ожидают выдачи технических условий. Им нужна уверенность в том, что будут построены дороги, важна обеспеченность энергетической мощностью и газификация. На въезде в ОЭЗ уже построены очистные сооружения и водозабор. Остаётся решить проблему с электричеством. Проведём совещание с «Россетями», – отметил Александр Авдеев.Он добавил, что территория развивается по плану. На подходе 3-5 инвесторов.