Законопроект утверждён в первом чтении. До 10 февраля документ можно скорректировать.

Во Владимирской области за нарушения при выгуле домашних животных их хозяев начнут штрафовать. Владимирцев предлагается наказывать на сумму от 1000 до 10 тысяч рублей.О законодательной инициативе рассказал депутат ЗС Дмитрий Рожков:«Собаки часто гуляют без намордников, ведут себя агрессивно. Нередко владельцы питомцев смотрят на это сквозь пальцы. Кроме того, пёс не должен справлять нужду в песочнице, подъезде или других общественных местах. Это нарушение, за которое следует предусмотреть ответственность».Составлять протоколы будут специальные комиссии местных администраций, а также региональная инспекция по обращению с животными. Дела также будут рассматривать чиновники.Законопроект утверждён в первом чтении. До 10 февраля документ можно скорректировать.