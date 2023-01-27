За неделю во Владимирской области произошло 43 эпизода мошенничества, в которых потерпевшие лишились почти 18 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «Здравствуйте, это из

За неделю во Владимирской области произошло 43 эпизода мошенничества, в которых потерпевшие лишились почти 18 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «Здравствуйте, это из полиции, ваш сын стал виновником ДТП…», «Вас беспокоит служба безопасности банка, на ваше имя хотят оформить кредит…», «Добрый день, предлагаем вам возможность дополнительного заработка…» – звонки, которые начинаются с таких