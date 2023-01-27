С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179125 владимирцев.

Во Владимирской области 27 января выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 3 - в Ковровском, по 2 - в Петушинском, Киржачском и Гусь-Хрустальном районах, а также в ЗАТО РАдужный. По одному заболевшему прибавилось в Кольчугинском, Гороховецком и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179125 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49730 заболевших во Владимире, 21162- в Ковровском районе и 19342 - в округе Муром.