Во Владимирской области сотрудники МЧС откачали кошку, спасенную на пожаре. Пожар в двухвартирном...

Во Владимирской области сотрудники МЧС откачали кошку, спасенную на пожаре.Пожар в двухвартирном жилом доме в Гусь-Хрустальном начался сегодня в 7 часов 50 минут.Всю детскую комнату заполнил удушающий дым. Однако все четверо жителей успели покинуть здание. А пожарные ликвидирован возгорание на площади 50 кв.м. и не допущено распространения пламени на остальной дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Хозяйка рассказала спасателям, что в доме осталась кошка. Ее удалось найти недалеко от входа, но животное уже успело отравиться угарным газом. Пожарные откачали пострадавшего питомца при помощи дыхательного аппарата. Через некоторое время кошка стала дышать самостоятельно и её вернули хозяйке.Двухлетняя кошка Няша проходит успешно восстанавливает здоровье, отметили в МЧС.Фото и видео пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.