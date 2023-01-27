Количество вакансий в четыре раза превышает численность безработных.

Во Владимирской области количество вакансий в четыре раза превышает численность безработных. Об этом сообщили в министерстве труда и занятости населения.Владимирские работодатели зарегистрировали почти 16 тысяч предложений. Чаще всего требуются швеи (2500), слесари (732), врачи (711), инженеры (605), медсёстры (486), дворники (454), водители (398). Дефицит наблюдается в таких редких профессиях как затяжчик обуви и такелажник. Не хватает переводчиков.К концу января в 33-ем регионе насчитывается 3998 безработных. Количество доступных рабочих мест - 15771, большая часть которых представлена предприятиями из обрабатывающих отраслей производства.За 2022 год на «биржи труда» обратились 24 тысячи владимирцев, 78% нашли работу.