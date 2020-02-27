Покупка и продажа квартиры требуют серьезного подхода. Почему в этом случае стоит обратиться в агентство недвижимости.

Каждый хоть раз сталкивался с такой ситуацией, как покупка или продажа квартиры. Кто-то делал это самостоятельно без посредников, а кто-то воспользовался услугами специалистов. В каждом способе, несомненно, есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим процесс покупки или продажи квартиры через агентство.

Первое, что бросается в глаза, – это юридическая помощь, которая так необходима на всех этапах оформления документов. Многие из нас сталкиваются с этим процессом впервые. На этапе оформления и сбора необходимых документов может возникнуть масса вопросов. В лучшем случае вы попросту потратите свое время, а может быть и так, что из-за неграмотно оформленных документов в дальнейшем возникнут серьезные проблемы с правом собственности на жилье. Чтобы избежать всех этих неприятностей, помощь квалифицированного юриста будет как нельзя кстати. Договориться о помощи специального агентства в покупке или продаже квартиры в Санкт-Петербурге вы можете на сайте https://etagisp.ru/.

Гарантия финансовой безопасности – еще одна причина обратиться за помощью в агентство. Ведь, как известно, скупой платит дважды. В вопросах покупки или продажи жилья сумма потерь, так или иначе, будет значительная. Сопровождение предоставляется не только при покупке или продаже жилья, но и при любых соглашениях, таких как аренда, сдача в аренду, даже обмен жилья. На протяжении всего процесса и до достижения нужного результата ваше агентство будет сопровождать и консультировать вас по всем вопросам. Также оно предоставит помощь в выборе, просмотре помещений, разместит ваше объявление у себя на сайте. На данный момент компания предоставляет внушительный выбор помещений на любой вкус и цвет.

Причины, по которым вам стоит обратиться за помощью в агентство при покупке или продаже жилья:



гарантии безопасности на всех этапах оформления сделки;



возможность купить квартиру в новостройке по самым низким ценам, даже оформить ипотеку;



помощь в оформлении необходимых документов для предоставления льгот на жилье. Это поможет вам значительно сэкономить деньги;



оформление ипотеки выгоднее, чем в банке. На сайте даже предоставлен онлайн-калькулятор для того, чтобы можно было быстро просчитать сумму экономии, убедиться в выгодности сделки;



сотрудничество с банками и помощь при оформлении ипотеки увеличит ваши шансы на ее получение.



Таким образом, сотрудничество с агентствами в вопросах недвижимости дает вам массу преимуществ, экономит деньги и время.