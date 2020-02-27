Представители Роспотребнадзора рассказали россиянам о новых способах передачи китайского коронавируса COVID-2019. Прежде считалось, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем и ..

Представители Роспотребнадзора рассказали россиянам о новых способах передачи китайского коронавируса COVID-2019. Прежде считалось, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем и при непосредственном контакте с зараженным, сообщает .Выяснилось, что вирус может передаваться при контакте с фекалиями, через пищу и немытые руки.Для защиты от вирусаглава федеральной службы Анна Попова посоветовала гражданам соблюдать простые правила гигиены для защиты от вируса. Необходимо мыть руки и стараться не прикасаться к предметам в общественных местах, протирать антибактериальными средствами смартфоны, компьютерную технику и гаджеты и поддерживать чистоту в доме, передают "".