По словам жителей города, тротуары больше похожи на полосу препятствий, чем на пешеходную зону.

Погода преподносит очередные вызовы. Сильный гололед, снежная каша образовались на тротуарах улиц Владимира, что создает серьезные неудобства пешеходам, спешащим по своим делам. Это видео прислали на наш номер в WhatsApp возмущенные владимирцы. По словам жителей, по такой каше ходить неудобно, а где-то и вовсе невозможно.- После непродолжительного потепления, предсказуемо похолодало. Равнодушные ответственные за городскую среду и ленивые дворники, превратили тротуары, подъездные пути в городе в выбоины и ухабы.Отметим, что на нечищеные тротуары и дороги люди жалуются и в социальных сетях. Даже молодым и здоровым горожанам больших усилий стоит пересечь подмерзшую снежную кашу, не говоря о пожилых людях и мамах с колясками. А как обстоят дела у вас во дворе? Поделитесь с нами — присылайте свои рассказы, фото и видео в редакцию через WhatsApp (+7 919 019 62 62)