Как сообщали автомобилисты в социальных сетях, на трассе образовалась многокилометровая пробка.

Накануне на федеральной трассе М-7 во Владимирской области произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов. По предварительным данным пресс-службы УМВД области, 54-летний водитель грузового автомобиля Фотон двигался в сторону Нижнего Новгорода и в какой-то момент допустил наезд на разделительный отбойник, а затем врезался в большегруз МАЗ. В аварии скончался пассажир Фотона, водителя этого большегруза госпитализировали.Как сообщают автомобилисты в социальных сетях, на трассе образовалась многокилометровая пробка. Движение нормализовалось только ночью.Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области