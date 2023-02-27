Сами взяточники привлечены к уголовной ответственности.

Во Владимире поставщика медоборудования оштрафовали на 1,3 млн рублей за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.В 2019 году главный врач ГКБ скорой медицинской помощи и его заместитель дали гендиректору ООО «ВМТ» возможность участвовать в составлении документации на закупку оборудования для нужд больницы. Действия медиков способствовали победе компании на торгах. Кроме того, за свою услугу руководители учреждения получили незаконное вознаграждение.Прокуроры завели на фирму два административных дела. С неё взыскали 1,3 млн рублей. Сами взяточники привлечены к уголовной ответственности.