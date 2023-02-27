Во Владимирской области прошел лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея...

Во Владимирской области прошел лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва.Памяти олимпийского чемпиона. В парке "Дружба" состоялся двухдневный марафон Алексея Прокуророва. На старт вышли полтысячи спортсменов из 30 регионов страны.Марафон прошёл под эгидой Российской любительской спортивной лиги "Russian Loppet" (рашн лОпит), который объединяет самые престижные лыжные состязания страны. Алексей Прокуроров - мировая легенда, почетный гражданин города Владимира, олимпийский чемпион 1988-ого года. Его жизнь трагически оборвалась 10 октября 2008 года. И сегодня имя Алексея Прокуророва остается примером несгибаемой силы воли, чемпионского характера и блестящих побед для каждого спортсмена.Владимир Морозов, участник лыжного марафона памяти Алексея Прокуророва (г.Камешково):- Как спортсмен он выиграл Олимпийские игры, стал чемпионом мира. А как тренер он подготовил чемпионку мира Ольгу Завьялову. Он никогда не сваливал свои неудачи на других . А то как сейчас - лыжи не едут, погода не та. Там было просто : соперники были сильнее.Мужчины бежали на 50 километров. На 30 километровую дистанцию вышли юноши и девушки 17-18 лет, а также лыжники-любители. Даже дети 5-8 лет участвовали в гонке на один километр.Лучшим марафонцем стал Андрей Бабичев, а среди женщин быстрейшей - Оксана Яковлева. Они приехали из города Переславль-Залесский Ярославской области.Никита Воровьев из Киржача победил на юношеской дистанции 30 километров.Победители и призеры «VladimirSKI Proku marathon» получили дипломы, медали, кубки, памятные призы. Призовой фонд марафона составил 290 тысяч рублей, сообщила пресс-служба администрации города Владимира.Как лыжный спорт объединяет семьи? И какое важное заявление для всех спортсменов и жителей Владимира сделал глава областного центра Дмитрий Наумов? Об этом в репортаже Анастасии Сахаровой в итоговом выпуске "Вестей"