К хищению оказался причастен приятель потерпевшего.

В середине марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 46-летний местный житель с заявлением о краже мобильного телефона. Материальный ущерб составил 8 тысяч рублей.Полицейские выяснили, что накануне пропажи телефона в гостях у потерпевшего находился приятель, житель одного из сел района.Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что, воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдал, похитил имущество. Телефон мужчина планировал оставить для личного пользования.Похищенное полицейские изъяли и вернули законному владельцу.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.