Ранним утром 27 марта 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, у д. 2. На

Ранним утром 27 марта 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, у д. 2. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии к месту пожара наблюдалось открытое горение хозяйственной постройки. Пожарные не дали огню распространиться на соседние здания, и