Смотрите в дайджесте:– 4 мая перекроют дорогу на Лыбедской магистрали– Во Владимире раздают «Георгиевские ленточки»– Во Владимире запустят профсоюзный троллейбус– Пополнение в
<a href="https://33live.ru/novosti/27-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-27042024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 27.04.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– 4 мая перекроют дорогу на Лыбедской магистрали– Во Владимире раздают «Георгиевские ленточки»– Во Владимире запустят профсоюзный троллейбус– Пополнение в
[url=https://33live.ru/novosti/27-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-27042024.html]Дайджест (общество) 27.04.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– 4 мая перекроют дорогу на Лыбедской магистрали– Во Владимире раздают «Георгиевские ленточки»– Во Владимире запустят профсоюзный троллейбус– Пополнение в