Смотрите в дайджесте:– 4 мая перекроют дорогу на Лыбедской магистрали– Во Владимире раздают «Георгиевские ленточки»– Во Владимире запустят профсоюзный троллейбус– Пополнение в

Смотрите в дайджесте:– 4 мая перекроют дорогу на Лыбедской магистрали– Во Владимире раздают «Георгиевские ленточки»– Во Владимире запустят профсоюзный троллейбус– Пополнение в рядах стражей порядка ФСИН по Владимирской области – три щенка немецкой овчарки