Подготавливать площадку для установки стелы могут начать уже этой осенью.

Глава Владимира Дмитрий Наумов вместе с Общественной палатой и управлением архитектуры и строительства областного центра провели выездное совещание по вопросу установки памятной стелы «Город трудовой доблести».Идея возведения объекта на месте одного из работавших в годы войны предприятий «Электроприбор» не случайна, это своего рода дань памяти. Подкупает и удобная локация - рядом расположен Центральный парк культуры и отдыха, где можно проводить мероприятия.По задумке архитекторов, на вершине 18-метровой стелы разместят герб Владимира. Неподалёку установят пилоны, рассказывающие о военном времени, подвигах народа, предприятиях, работающих для нужд фронта и тд.В текущем году планируется завершить все документальные работы, после чего рассмотрят вопрос о строительстве. Возможно, уже осенью начнутся подготовительные работы.Если все пойдет по плану, «Город» трудовой доблести» откроют уже в следующем году.