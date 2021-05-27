В регионе реализуется 11 нацпроектов, общий бюджет которых составляет более 27 млрд рублей.

Во Владимирской области органами прокуратуры выявлено 537 нарушений при реализации нацпроектов.Как уточнили в пресс-службе надзорного ведоства, в регионе реализуется 11 нацпроектов, общий бюджет которых составляет более 27 млрд рублей.«Вынесено 167 представлений, 49 чиновников получили дисциплинарное аказание, 20 привлекли к административной ответственности, 18 получили предостережения, 40 заявлений было подано в суд. В одном случае прокуроры добиваются возбуждения уголовного дела», - сообщили в ведомстве.Среди нарушений: заключение контрактов с нарушением условий аукциона, выполнение работ позднее срока, плохое обеспечение владимирцев льготными лекарствами, а также приёмка несоответствующих заданию работ.По всем фактам будут приняты меры прокурорского реагирования.