С начала года зафиксировано почти 500 палов сухостоя.

С начала 2021 года в лесах Владимирской области 30 очагов возгораний. Об этом завотделом охраны, защиты, надзора и контроля департамента лесного хозяйства региона Сергей Сазанов.По информации МЧС на 26 мая, в области зарегистрировано 496 палов сухой травы, сотрудники ведомства составили на поджигателей 116 протоколов.Напомним, что на территории 33-го региона продолжает действовать особый противопожарный режим. за его нарушение составляют от двух до четырех тысяч рублей на граждан; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.