Свой срок мужчина будет отсижывать в тюрьме строгого режима.

В Меленках районный суд приговорил 38-летнего местного жителя к 10 годам колонии за убийство бывшей жены. В порыве ревности мужчина нанёс супруге 16 ножевых ранений в шею, грудную клетку и лицо. От полученных травм женщина скончалась.Как рассказали в пресс-службе Меленковского районного суда, с осуждённого в пользу семьи потерпевшей уже взыскали 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.Приговор вступил в законную силу. Свой срок мужчина будет отсижывать в тюрьме строгого режима.