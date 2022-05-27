27 мая православная церковь вспоминает Исидора Блаженного.

27 мая православная церковь вспоминает Исидора Блаженного.ИсторияСогласно житию, святой появился на свет вблизи города Бранденбурга и воспитывался в в славянской семье католической веры. Повзрослев, Исидор решил принять православие – для этого он пешком дошел до Ростова. Людям он запомнился своими чудесами и даром предвидения, за что его даже прозвали Твердисловом. Праздник, который позже появился в честь него, в народе именовали Сидор-Огуречник.ТрадицииИсходя из названия, можно понять, что обычаи связаны с огурцами. Семена именно этого овоща народ сеял 27 мая, веря, что тогда плоды не будут горькими. Также народ высаживал различные кустарники, думая в этот момент о самых сокровенных мечтах. Если растение не завянет, и на нем появятся цветы, значит, все желания сбудутся.ПриметыЛюди в этот день наблюдали за ласточками: увидев в их в небе, они проводили обряд, умываясь молоком, чтобы оставаться молодыми и сильными. Вообще раннее появление птиц предсказывало год без бед. Если ласточки летят высоко, год будет сухим, а низкий полет предсказывал дождливые дни. Приметы были связаны и с огурцами: если при их посадке день ясный, то овощей поспеет много. Также днем 27 мая сны считаются вещими.Что нельзя делать 27 мая?В этот день нельзя слишком сильно трудиться как дома, так и в огороде.Запрещено грустить, браниться с людьми, а также использовать в речи нецензурные слова.Передки верили, что ложь, произнесенная в этот день, обернется несчастьями в доме.