В Петушках завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего президента общественной...

В Петушках завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего президента общественной организации Петушинского района. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Мужчину обвинили в нарушении режима заказников, повлекшем причинение значительного ущерба.По версии следствия, обвиняемый на береговой линии озера Глубокое на территории заказника «Крутовский» в Петушинском районе в период с 2014 по 2021 годы организовал и обеспечил функционирование туристической стоянки площадью более 1000 кв.м., возвел на ней объекты инфраструктуры, а также сформировал дорогу, ведущую к водоему.Более того, в целях личного обогащения, нарушив режим особо охраняемой природной территории, руководитель общественной организации на коммерческой основе обеспечил отдых граждан, с предоставлением им строений для проживания, приготовления пищи и проведения досуга.Незаконные действия обвиняемого повлекли увеличение антропогенной нагрузки на природно-экологическую систему заказника, загрязнение береговой линии озера, изменение естественного ландшафта, повреждение лесных насаждений, деградацию земель, в результате чего особо охраняемой природной территории причинён ущерб на общую сумму более 5 миллионов рублей.Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал.Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/