Владимирскими судебными приставами взыскана крупная сумма алиментной задолженности с 39-летнего...

Владимирскими судебными приставами взыскана крупная сумма алиментной задолженности с 39-летнего жителя областного центра.Согласно судебному решению гражданин обязан ежемесячно перечислять 1/4 своих доходов на содержание несовершеннолетнего сына. Однако бывшая супруга так и не дождалась добровольной выплаты алиментов и была вынуждена обратиться в региональное Управление Федеральной службы судебных приставов.На момент возбуждения исполнительного производства задолженность мужчины в адрес собственного ребенка превысила 950 тысяч рублей.В отношении должника был принят комплекс мер принудительного характера. Он неоднократно привлекался судебными приставами к административной и уголовной ответственности. В том числе отбывал наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.Кроме этого, сотрудником Управления ФССП России по Владимирской области были вынесены постановления о временном запрете на выезд мужчины из Российской Федерации и о запрете на совершение действий по регистрации в отношении двухкомнатной квартиры, принадлежащей владимирцу.Последняя мера сыграла решающую роль. Желание продать недвижимость побудила должника погасить имеющуюся задолженность в полном объёме. Денежные средства в сумме более 950 тысяч рублей были перечислены взыскателю на содержание несовершеннолетнего ребенка. Текущие алиментные платежи находятся на контроле судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото: https://pixabay.com/ru/