На текущей неделе на территории Владимирской области установится по-настоящему летняя погода.

На текущей неделе на территории Владимирской области установится по-настоящему летняя погода. Об этом рассказала регионального правительства, ссылаясь на данные российских синоптиков.Если в понедельник, 27 мая, дневная температура воздуха будет находиться в районе +21 градуса Цельсия, то уже к среде на улице прогреется до +28.Самым жарким днём может стать суббота, 1 июня. Ртутные столбики поднимутся до + 29 градусов.Дожди не ожидаются.