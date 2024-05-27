В Вязниках перед судом предстанет жительница Нижегородской области.

В Вязниках перед судом предстанет жительница Нижегородской области. Гражданку обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что женщина встретила на территории райцентра пенсионерку и втёрлась к ней в доверии, представившись работницей Пенсионного фонда. Обвиняемая сообщила старушке, что той положена денежная выплата, а затем проследовала в жилище потерпевшей.В доме гостья попросила у хозяйки деньги, чтобы якобы отсканировать номера купюр. Ничего не подозревающая пенсионерка принесла 45 тыс. рублей. Жительница Нижегородской области заменила настоящие купюры на билеты «банка приколов» и ушла.В настоящее время уголовное дело в отношении фигурантки передано в суд.