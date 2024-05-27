Во Владимире водитель легкового автомобиля сбил ребёнка. Видео было выложено в сообщество...

Во Владимире водитель легкового автомобиля сбил ребёнка.Видео было выложено в сообщество Вконтакте «Инцидент Владимир» 26 мая поздним вечером (в 22:01).ДТП произошло на пешеходном переходе у Вокзального спуска, в нескольких метрах от остановки общественного транспорта.На видео хорошо просматривается, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, но потом ускорил шаг, и на него наехал автомобиль.Несовершеннолетний пролетел несколько метров и упал на асфальт. Далее ребёнок не двигался.Очевидцы данного ДТП в сообществе «Инцидент Владимир» пишут, что это была девочка. Она в дальнейшем смогла подняться. Кто-то видел, что ребёнок вытирал кровь с лица. И чуть позже девочку забрала карета Скорой помощи.Других подробностей этого чудовищного ДТП пока нет.Фото: из видео https://vk.com/incident_33