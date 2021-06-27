Автомобилисты сняли на видео опасные разборки прямо на проезжей части, которые развернули между двумя белыми KIA Rio с одной стороны и темной легковушкой – с другой. Прямо в потоке других ..

Автомобилисты сняли на видео опасные разборки прямо на проезжей части, которые развернули между двумя белыми KIA Rio с одной стороны и темной легковушкой – с другой. Прямо в потоке других машин автомобили таранили друг друга и пытались перекрыть дорогу. Дошло и до прямого столкновения. Дорожная полиция пока произошедшее не прокомментировала.