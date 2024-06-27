Сэкономить на теплоснабжении смогут жители многоквартирных домов малоэтажной застройки. Им предлагается перейти на индивидуальное газовое отопление. Власти обещают поддержать переход

Сэкономить на теплоснабжении смогут жители многоквартирных домов малоэтажной застройки. Им предлагается перейти на индивидуальное газовое отопление. Власти обещают поддержать переход финансово, то есть субсидиями. Из пресс-релиза правительства области Для того, чтобы воспользоваться региональной мерой поддержки, собственникам частных квартир необходимо заключить договор со специализированной организацией на выполнение работ по переводу квартир на индивидуальное газовое отопление. Данная