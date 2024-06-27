На автотрассе «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» случилось смертельное ДТП.

На автотрассе «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» случилось смертельное ДТП. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД.Трагедия произошла вечером 25 июня. Предварительно установлено, что большегруз под управлением 44-летнего водителя совершал обгон и выехал на встречную полосу. В это время там двигался «Мерседес», который вырулил на обочину, чтобы избежать столкновения. Однако и грузовик поехал на обочину.Машины столкнулись, и 29-летний водитель легковой иномарки погиб. Ещё два участника аварии попали в больницу.