Жители Покрова и близлежащих населенных пунктов уже несколько дней жалуются на едкий запах, который исходит от горящей городской свалки.

Жители Покрова и близлежащих населенных пунктов уже несколько дней жалуются на едкий запах, который исходит от горящей городской свалки. «Зловонное облако с гигантской мусорной кучи сначала накрывает окрестности, а потом идет на город в зависимости от направления ветра. Чем ближе к полигону, тем сложнее дышать, запах стоит просто невыносимый»,- пишут они в соцсетях. При этом, полигон официально был закрыт еще несколько лет назад.Но жители заявляют, что вновь стали свидетелями попытки нелегального ввоза мусора из Подмосковья. По их словам, десятки грузовиков с прицепами едут со стороны столицы, другие ожидают вблизи города темноты, чтобы сгрузить мусор на горящий полигон.В МЧС сообщили, что ситуация находится под контролем и превышения допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.А тем временем, местные жители организовывают дежурство на въезде к свалке. Экоактивисты сообщили в соцсетях, что накануне ночью им удалось остановить караван фур.Видео gorod_pokrov