Автоледи сбила мотоциклиста. ДТП произошло накануне около полудня во Владимире. Видео аварии попало в соцсети. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции,

Автоледи сбила мотоциклиста. ДТП произошло накануне около полудня во Владимире. Видео аварии попало в соцсети. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, женщина-водитель 1965 года рождения, за рулём ВАЗ-2112, выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате легковушка сбила мотоциклиста 1972 года рождения, который поехал на «зелёный» вместе с транспортным потоком. В комментариях пользователи переживали, что