Среди травмированных – 6 детей

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области опубликовала статистику аварийности на дорогах региона за прошедшую неделю с 20 по 26 июля.За 7 дней во Владимирской области произошло 38 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 50 получили ранения различной степени тяжести. Среди травмированных – 6 детей. 4 аварии произошли с участием нетрезвых водителей.Сотрудники ГИБДД остановили 87 водителей, которые либо были пьяными за рулём, либо отказались об медобследования.