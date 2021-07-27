Регби тоже входит в программу олимпийских игр. Соревнования уже начались и будут проходить в течение этой недели. Сначала медали разыграют мужчины, после в борьбу вступят женщины. Во Владимирской области спортсмены тоже не отстают. Впервые в Гусь-Хрустальном прошел Чемпионат центрального федерального округа по пляжному регби. На соревнованиях побывала Юлии Шуваловой.

Регби тоже входит в программу олимпийских игр. Соревнования уже начались и будут проходить в течение этой недели. Сначала медали разыграют мужчины, после в борьбу вступят женщины. Во Владимирской области спортсмены тоже не отстают. Впервые в Гусь-Хрустальном прошел Чемпионат центрального федерального округа по пляжному регби. На соревнованиях побывала Юлии Шуваловой.Жесткая схватка в пляжном регби длится всего два тайма по 5 минут. Вроде бы мелочь, но стоит пробежаться по такому игровому полю, силы покидают за пару минут, говорят игроки. Поэтому и замены происходят одна за другой.Анатолий Ганин, тренер команды по регби "Торпедо":- Ноги проваливаются, это тяжело, дыхалка работает по-другому. Забиваются колени и вообще суставы. К этому нужно быть готовым.На поле Тверь, Иваново, Москва и Московская область и, конечно, Владимир - сильнейшие команды центрального федерального округа. Правда, пляжный регби для них больше фестивальный вид спорта. В нем они любители. Профессионально спортсмены занимаются регби-7, он включен в программу Олимпийских игр. Там и правила строже, и количество игроков больше. А в пляжный вариант играют по упрощенной программе.Артем Кабаков, президент Федерации Регби Владимирской области:- Здесь нет специфический маневров регбийных, таких как рак, мол - это уже на большом поле. Здесь больше на командную игру, 5х5, небольшое количество. Задача -стянуть соперника, немножко его обмануть, обыграть, дать мяч своему напарнику и он занесет попытку.Владимирскую область на чемпионате ЦФО представляет команда "Торпедо". У мужчин конкуренция была серьезная. Победу вырывали буквально из рук. В матче с московским «Спартаком» от лидерства "Торпедо" отделяло лишь одно очко. В результате, у владимирской команды 5 место.Илья Никонов, участник мужской команды по регби "Торпедо":- Команда сильная, но мы попыталась сыграть наравне. У нас это получилось. Мне кажется, что равная игра была. Просто не повезло в каком-то моменте.Хотя и говорят, что в регби играют настоящие мужчины, на деле - женщины не отстают и даже опережают. Так, на Олимпиаде в Токио в этом году мы увидим только женскую сборную по регби-7. Мужская на игры не попала. В отборочном турнире девушки обыграли Самоа, Мексику, Аргентину и Казахстан. Владимирские спортсменки тоже однажды мечтают выступить на Олимпиаде.Дарья Тюрина, участница женской команды по регби "Торпедо":- Это спорт по моему характеру, я люблю, когда все жестко, оставляешь все свои эмоции там... Очень интересно и забавно побегать, поноситься.Девушки в регби играют эмоциональнее, не боятся отбирать мяч и смело вступают в схватку. Кстати, мужским этот вид спорта называют ещё по причине высокого уровня травматизма из-за сильных столкновений. И полученные в момент игры синяки - это еще мелочи.Анастасия Вдовина, капитан женской сборной команды по регби "Слава" (г.Москва):- Сильные удары попадаются, конечно, но мы готовимся к этому, у нас на каждой тренировке есть захваты, дабы исключить травмы на играх.В пляжном регби женская команда "Торпедо" взяла бронзу. Девушки уступили москвичкам. Чемпионами встречи стали женская команда "Слава", также из Москвы. У мужчин - "Белые акулы" из Иваново. Им вручили хрустальный ключ, которым они символически открыли новый пляжный вид спорта для Гусь-Хрустального.Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".