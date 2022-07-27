Полиция поделилась видео с погоней и задержанием гражданина одной из стран Средней Азии, который перевозил около 8 кг героина через Владимирскую область. Минивэн наркодилера заметили на

Полиция поделилась видео с погоней и задержанием гражданина одной из стран Средней Азии, который перевозил около 8 кг героина через Владимирскую область. Минивэн наркодилера заметили на трассе М-7 «Волга». Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться, но он их проигнорировал. Наряд ДПС заблокировал иномарка и задержал водителя. В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по части 3