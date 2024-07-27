В региональном министерстве по ОДМС, ЗАГС и архивов представило статистику перемены имени в первом полугодии 2024 года.

В региональном министерстве по ОДМС, ЗАГС и архивам представили данные о количестве изменений имени за первое полугодие 2024 года. В этот период органы ЗАГС региона зафиксировали рост числа заявлений о смене имени, составивших 419 записей актов, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Наиболее часто имя меняют женщины: с начала года 79% записей о перемене имени касаются женщин, в то время как 21% — мужчин.