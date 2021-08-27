Букмекерские конторы откровенно недолюбливают математиков. Математики – отличные беттеры, и их просчитанный, «цифровой», подход к ставкам считается верной потерей прибыли для букмекера
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Математический подход и ставки
Сторонники математического подхода к ставкам используют те же инструменты, что и обычные игроки: коэффициенты, маржу, вероятность выигрыша, шансы на успех. С той лишь разницей, что математический подход позволяет просчитать вероятность успеха в долгосрочной перспективе, а не предлагает положиться на случай.
Ставки – это, прежде всего вероятность выигрыша. Подбрасываем монетку, и вероятность, что она упадет орлом вверх, 50%. То же происходит и в ставках, только букмекеры добавляют свою маржу, и вот тому простой пример.
Вероятность, что при подбрасывании монетки выпадет орел – 50%.
100 / 50% = 2.
2 – коэффициент пари, но этот коэффициент найти у букмекеров невозможно. Чтобы не лишать себя прибыли, они закладывают в маржу свой процент, и на выходе коэффициент в лучшем случае выглядит, как 1.98.
Учитывая маржу и вероятность выигрыша, анализируя потенциал команды, на которую делается ставка, с помощью математики можно рассчитать размер вероятной прибыли.
Маржа и стратегия
Если беттеры подходят к расчету потенциальной прибыли с помощью математики, то и букмекерам ничего не мешает это делать. Букмекеры ставят во главу угла маржу, игроки – стратегию. Чем вернее просчитана стратегия ставок, тем больше шансов в конце игры выйти в плюс.
Интересное замечание: важна не только стратегия ставок, но и финансовый менеджмент. Когда продуман каждый ход, это, конечно, хорошо, но не учтенный банкролл может разрушить стратегию беттера на первых же шагах.
На сегодняшний день известно несколько десятков результативных стратегий ставок, которые гарантируют прибыль. Одна из самых используемых - «вилка». Выигрывать позволяет чистый расчет, хотя букмекерами это не приветствуется.
Как играть с помощью статистики?
Залог успеха – контроль, анализ и расчет. Для контроля отлично подойдут таблицы Excel, в которые удобно записывать финансовые результаты. Этот инструмент используют и беттеры-профессионалы, и любители.
Анализ – шаг №2. Изучение побед команд, слабых сторон, особенностей игры дают беттеру понять, насколько эффективной будет его ставка.
Подведем итог. Математика в ставках приносит прибыль на дистанции. Да, расчеты отнимают время, но рассчитывать на успех без цифр, только за счет интуиции, нельзя.