Всего на поиски было привлечено 7 единиц техники и 18 человек.

МЧС и полиция нашли двух детей, заблудившихся в лесах Судогодского района.26 августа двое 13-летних подростков отправились в лес за грибами. В какой-то момент они потеряли ориентир. Поняв, что заблудились, они сообщили об этом по телефонам экстренных служб. На место выехали сотрудники полиции, представители МЧС по Владимирской области, администрации и местного лесничества, а также волонтёры.Во время поисков на связи с ребятами был сотрудник дежурной части. Он задавал уточняющие вопросы, чтобы определить их приблизительное местоположение. Спасатели подавали сигналы спецтранспорта. В течение часа потеряшки смогли самостоятельно выйти из леса.Сотрудники полиции и МЧС передали детей родителям, предварительно проведя с ними профилактическую беседу. Их здоровью ничего не угрожает.Всего на поиски было привлечено 7 единиц техники и 18 человек. К месту были стянуты сотрудники аварийно-спасательной службы и пожарной охраны ИК-1.Добавим, что в текущем году в полицию Владимирской области поступило более 60 сообщений о потерявшихся людях. Поиски двух граждан ведутся по сей день.