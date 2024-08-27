Рекомендации составил Роспотребнадзор.

В Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области рассказали, как подготовить ребенка к школе.После летних каникул ученикам сложно адаптироваться к новому распорядку дня. Логично, что первоклассники испытывают еще больший стресс. На что стоит обратить внимание родителям — в материале .По словам специалистов, стрессовый период может продлиться от одного месяца до трех. Все зависит от возможности ребенка быстро адаптироваться. Ему снова приходится активизировать внимание, мышление и память.Родителям рекомендуют заранее наладить режим.«Стабильный режим дня, рациональное питание, полноценный сон, прогулки, реализация двигательной активности оказывают положительное воздействие на укрепление здоровья ребенка, формируют собранность, организованность, дисциплинирует. Привычка просыпаться в одно и то же время позволяет школьнику чувствовать себя отдохнувшим и без особого труда начать новый день», — указали в Роспотребнадзоре.Лучше составить для ребенка четкий график с выделенным временем на учебу, кружки и досуг.«Когда жизнь протекает насыщенно и в быстром темпе, ребенок не в силах запомнить все, что от него требуют за день. От этого он хватается за все и сразу. В результате мы получаем плохо выученный урок, опоздание на занятия, плохой сон. Все это — причина стрессов, которые можно избежать при помощи планирования», — добавили специалисты.В расписании необходимо чередовать труд и отдых, наладить график питания и сна, выделить время для занятий физкультурой, выполнения домаших заданий и прогулок на открытом воздухе.С помощью графика школьник сам научится контролировать время и строить планы.Ранее главный педиатр Ярославской области Марина Писарева , которые вредны для детского здоровья. Важная триада для жизни школьника — питание, движение и закаливание. Например, учащиеся должны проводить на открытом воздухе минимум два часа в день.