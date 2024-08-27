Об этом сообщает RTVi.

Администрация Суздальского района Владимирской области вступила в дискуссию с блогером Ильей Давыдовым, известным как Мэддисон, по поводу причин популярности Дня огурца. Об этом сообщает RTVi.В администрации отметили, что известность Суздаля как туристического направления и проводимого там ежегодного Дня огурца не связаны с деятельностью блогера, как он утверждал ранее.Кроме того, в администрации добавили, что Суздаль ежегодно принимает более 1 миллиона туристов, а анонсы и репортажи о Дне огурца выходят на региональных и федеральных каналах.