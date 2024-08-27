Сегодня 27 августа «Александровской слободе» исполнилось 105 лет.

Сегодня 27 августа «Александровской слободе» исполнилось 105 лет. В этот день в 1919 вышел соответствующий документ, удостоверяющий факт его образования. Красивую дату в музее-заповеднике в минувшую субботу отметили тоже красиво и достойно. По крайней мере, таково мнение организаторов, руководителей района, участников и очевидцев фестиваля «Иванов день. Грозный FEST».Говорит Марина Константиновна Рыбакова, и.о.директора музея-заповедника ««Впервые этот праздник мы проводим в новом формате «Грозный FEST» - для того, чтобы обозначить его царскую тематику и впервые именно им открыть День города. Мы реконструировали жизнь средневекового города, его быт, ремесла и впервые показываем, как тему опричной столицы можно перенести в современность. Например, сегодня у нас в гостях мотоклуб «Опричники» - государевы люди, первый клуб полицейских, они очень популярны у молодежи.Хочу сказать, что подготовить такой праздник достаточно трудно, но мы хотим показать, что этот фестиваль сплачивает, объединяет всех вокруг главной исторической темой для нашей «Александровской слободы», которая в XVI столетии была средневековой столицей. В ней творили лучшие из лучших. И сегодня у нас - тоже лучшие мастера на Потешном дворе! И коллектив проявил себя просто замечательно, выше всяких похвал. Коллеги объединились как один, одной большой семьей. Мы дарим людям радость в такое трудное время».Ее мнение разделяет Анна Васильевна Кузнецова, глава Администрации Александровского района: музей-заповедник – это наша гордость наша любовь, историческое ядро нашего города, знаковое место во всей Владимирской области, место, где творилась история государственности нашей великой страны.Очень радостно, что у нас родилась традиция: «Ивановым днем» открывать День города. Мы это очень ценим. Это знак преемственности поколений, знак непрерывности нашей многовековой истории, знак нашего единства и величия нашего народа».«Традиционно люблю посещать «Иванов День» с семьей. Посмотрели все – зажигательные музыкальные коллективы, разнообразные мастер-классы, обширный и вкусный торговый ряд, выставку вооружения, невероятных байкеров-опричников и, конечно, креативную театральную постановку. Я благодарю музейщиков «Слободы... .», которые организовали этот праздник и здорово, что именно этим фестивалем открывается День города Александрова. Всех с праздником!», - сказал Александр Валерьянович Нефедов, депутат Законодательного собрания Владимирской области».Музейщики искренне благодарят всех гостей за добрые слова, мы непременно дадим в наших сетях все отклики и еще раз говорим сердечное спасибо тем, кто помог сделать и провести фестиваль столь успешно. Постпраздничный позитивный шлейф будет еще долго, но некоторые предварительные итоги можно подвести. Итак, с 12 до 16 часов на Потешном дворе Ивана Грозного побывало более 3000 гостей, и это рекорд за все время проведения праздника. В музейном «географическом» опросе приняли участие около 70 групп от 2 до 5 человек, приехавших на «Иванов день» самостоятельно с семьей или друзьями. Результаты мониторинга следующие: гости прибыли из Волгограда, Калининграда, Санкт-Петербурга, Орла, Иваново, Владимира и области, Московской области (Мытищи, Королев, Истра, Сергиев Посад, Орехово-Зуево). Главными информаторами и «продвиженцами» фестиваля (по мнению опрошенных) стали страницы музея в социальных сетях и сайты «Александровской слободы».