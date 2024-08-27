В День знаний откроют свои двери еще три учебных заведения: в Коврове на 1100 мест, в Доброграде на 825 мест и в Лакинске на 500 мест.

За последние пять лет в рамках нацпроекта «Образование» во Владимирской области было построено семь новых школ. В День знаний откроют свои двери еще три учебных заведения: в Коврове на 1100 мест, в Доброграде на 825 мест и в Лакинске на 500 мест.Стоит отметить, что школа в Доброграде была построена благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту. Александр Авдеев на своей пресс-конференции сообщил, что в этой школе будут учиться 300 детей из Белгородской области, помимо местных жителей.Что касается школы в Покрове, ее планируют сдать в конце 2024 года. Губернатор пояснил, что подрядчику, который является местным и уже успешно завершил несколько объектов, предоставили возможность исправить ситуацию и завершить строительство образовательного учреждения.