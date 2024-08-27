Об этом губернатор написал у себя в телеграме.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в следующем месяце Wildberries планирует запустить первую очередь своего логистического комплекса. Об этом губернатор написал у себя в телеграме.По его словам, объект начнет функционировать в Собинском районе, о чем он написал в своем телеграм-канале. Строительство центра началось еще в прошлом году, и его общая площадь превысит 170 тысяч квадратных метров.Инвестиции в проект составят более 11 миллиардов рублей. Новый распределительный центр станет одним из крупнейших в России, предоставив более семи тысяч рабочих мест для жителей Владимирской области.