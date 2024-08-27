Натуральный мед, шоколадные плитки, пряные специи и различные виды сыра – чего только не найти на фестивале «СВОЕ». Около 80 фермеров из разных регионов России впервые собрались на торговой

Натуральный мед, шоколадные плитки, пряные специи и различные виды сыра – чего только не найти на фестивале «СВОЕ». Около 80 фермеров из разных регионов России впервые собрались на торговой площади в Суздале, чтобы показать жителям и гостям свой уникальный продукт. Например, семейная сыроварня «Уездный дар» из села Красное Юрьев-Польского района изготавливает сыры из разных видов